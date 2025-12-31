RECIBÍ EL NEWSLETTER
"NO SON TÓXICAS PARA EL SER HUMANO"

Agua marrón en Punta del Este: intendencia explicó que el fenómeno obedece a las noctilucas

La Intendencia de Maldonado indicó en un comunicado que estos dinoflagelados no son tóxicos para el ser humano; en el caso de personas alérgicas puede ocurrir irritación en la piel o picazón si se está ante una exposición prolongada,

agua-marrón-noctilucas-punta

La Intendencia de Maldonado confirmó en las últimas horas que el color marrón que se observa en las aguas del departamento obedece a la presencia de dinoflagelados, conocidos como noctilucas.

"Se trata de microorganismos acuáticos naturales que hay en las playas, tanto noctilucas scintillans como Alexandrium Affine. Estas últimas causan el color marrón que se ha detectado en la costa en las últimas horas", explica el comunicado de la intendencia. Y agrega: "No son tóxicas para el ser humano".

En el caso de personas alérgicas puede ocurrir irritación en la piel o picazón si se está ante una exposición prolongada, al igual que alguna afectación en los más pequeños.

Los microorganismos que se encuentran en la costa vienen siendo monitoreados de forma permanente por la Dirección de Ambiente junto a la brigada de Guardavidas.

Según indicó la intendencia, todas las playas están aptas para baño.

"Alexandrium Affine es autótrofa, generando así su propio alimento y lo genera con la luz solar y el calor, estando las condiciones óptimas para que se desarrolle aún más en estos días de altas temperaturas", continúa el comunicado.

Y añade: "La dirección de Ambiente sigue los protocolos y recomendaciones de la Dinara y el Ministerio de Ambiente donde no se establece bandera sanitaria para estos casos dado que no son dinoflagelados tóxicos".

