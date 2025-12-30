"Llamar a la OSE es como llamar al presidente y que te atienda": vecinos de Soca y Costa Azul denuncian faltante de agua potable

Vecinos de la zona rural de Soca y de Costa Azul , en el departamento de Canelones, denuncian el faltante de agua de OSE .

"Venimos hace varios años arrastrando este problema de la falta de agua, pero se ha agravado este año particularmente. Hace tres días que no tenemos ni una gota de agua en la canilla (...) y no tenemos ninguna respuesta. Llamamos todos los vecinos y lo primero que nos dicen es que no hay reclamos", dijo una de las vecinas de Soca a Subrayado.

Y agregó: "Veníamos hace 25-30 días, más o menos, con un poco de agua, pero ya no tenemos nada, estamos a cero hace tres días y no tenemos respuesta".

Las familias se ayudan entre sí, algunas que tienen tanque, colaboran con las otras; han llamado en varias oportunidades a OSE, pero no tienen respuesta.

"Llamas otra vez y te dicen cualquier cosa. Nos han dicho hasta el encargado de llenar los tanques está de licencia y el suplente no llena tanques, esa no es una respuesta para darle a una población con algo tan esencial como es el agua", comentó.

Por otra parte, vecinos de Costa Azul denuncian también el faltante de agua potable. "Llamar a la OSE es como llamar al presidente y que te atienda", dijo uno de los lugareños.

El problema comenzó el 20 de diciembre. "Estamos con un hilito de agua. Tenemos dos upas nuevas que puso OSE a tres cuadras de acá y seguimos sin una gota de agua", indicó.

Además, comentaron que recién pueden bañarse y juntar agua sobre la hora 23:00.

Otro de los vecinos dijo que este problema siempre ha ocurrido en esa zona del departamento. "Es terrible porque vivimos en una zona alta (...) la última vez dijeron que fue una rotura en una troncal en San Luis. El agua al otro día era marrón", señaló.