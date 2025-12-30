RECIBÍ EL NEWSLETTER
Se sorteó el Gordo de Fin de Año: el número ganador fue el 12.075, con $ 160.000.000

Como cada año, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas realizó su tradicional sorteo en el que convierte en millonario a su ganador. El billete en su totalidad se vendió en la Agencia 50 ubicada en Juan Benito Blanco 895 esquina Bulevar España.

gordo-fin-año-2025

El ganador del Gordo de Fin de Año correspondió al número 12.075, con un premio de $ 160.000.000. El billete en su totalidad se vendió en la Agencia 50 ubicada en Juan Benito Blanco 895 esquina Bulevar España.

El segundo correspondió al número 15341 con un premio de $ 10.000.000.

El 06496 fue el tercer número ganador con un premio de $ 4.000.000.

El 16629 fue el cuarto número ganador con un premio de $ 2.000.000.

El quinto número ganador fue el 01466 con un premio de $ 800.000.

El sexto número correspondió al 11.476 con un premio de $ 800.000.

El séptimo fue el 12389 con un premio de $ 800.000.

El octavo número correspondió al 12044 con un premio de $ 800.000.

El noveno número ganador fue el 33554 con un premio de $ 800.000.

El décimo fue el 04457 con un premio de $ 800.000.

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas señaló en un comunicado que la venta de billetes tuvo un muy buen desempeño en las semanas previas, reflejando el entusiasmo y la confianza del público y agregó que la atención se centra ahora en la Revancha de Reyes, una nueva oportunidad para quienes buscan comenzar el año con un golpe de suerte.

Embed - EN VIVO | Gordo de Fin de Año – Lotería Uruguaya | 30/12/2025

Se sorteó el Gordo de Fin de Año: el número ganador fue el 12.075, con $ 160.000.000
Se sorteó el Gordo de Fin de Año: el número ganador fue el 12.075, con $ 160.000.000
