Policía intensificará el patrullaje y habrá puntos de control aleatorio de vehículos y personas por fiestas de fin de año

El Ministerio del Interior dispuso un operativo especial de seguridad en distintos puntos de Montevideo por las fiestas de fin de año.

En el marco de las acciones previstas por la Policía, habrá puntos de controles dinámicos de vehículos y personas en la capital del país para prevenir y reprimir delitos, y así garantizar el orden, la seguridad y la convivencia.

Se intensificará el patrullaje habitual de la ciudad, especialmente durante la noche. Los controles serán aleatorios y en puntos estratégicos que, además de disuadir y prevenir delitos, se buscará la captura y la incautación de personas y vehículos requeridos.

En el operativo, participarán la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección General del Centro Comando Unificado, la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano. También, la Policía de Tránsito, el Área de Respuesta Operativa, Investigaciones, Grupos de Reserva Táctica (GRT) de las cinco zonas operaciones de la Jefatura y el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).