El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas

El Gordo de Fin de Año fue para el 12.075 y el número ganador se vendió en la agencia 50 , ubicada en Benito Blanco y bulevar España en Pocitos.

Un equipo de Subrayado fue esta mañana hasta la agencia y charló con Jasmín, una de las vendedoras. Contó que estaba en la agencia cuando empezaron a llamar preguntando por el número ganador.

La reacción del grupo de trabajadores del local al principio fue de no creer que había vendido el premio mayor de la lotería de fin de año que repartió un premio de 160 millones de pesos, unos 4 millones de dólares.

El 12.075 fue comprado por un cliente de la agencia para un colectivo que lo fraccionó en cien partes. Cada ganador recibirá 1.600.000 pesos, unos 40.000 dólares. "El premio está bien dividido" entre personas del barrio, afirmó Jasmín.

Ahora, la agencia 50 se prepara para la revancha de reyes.