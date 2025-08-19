Escuela a la que concurría la adolescente asesinada por su padre permanecerá cerrada este miércoles

Ante el fallecimiento el Luna Etchegoyen de 5º año A, "queremos transmitir un mensaje sensible, empático de respeto y calma", indican las autoridades en un comunicado a las familias al que accedió Subrayado .

Este miércoles 20, la escuela permanecerá cerrada en sus dos turnos para "acompañar en este momento de dolor y comenzar a transitar este proceso de duelo". El jueves 21, el centro educativo reabrirá sus puertas en una jornada en la que se compartirán orientaciones del equipo del Programa de Escuelas Disfrutables (PED) de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) sobre cómo explicar a los niños lo ocurrido.