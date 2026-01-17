Adolescente lesionado tras ser arrastrado por una ola en playa Brava de Punta del Este

Una adolescente de 13 años resultó lesionado este sábado de mañana en playa Brava de Punta del Este tras ser arrastrado por una ola y golpearse contra un banco de arena.
El adolescente de 13 años fue rescatado por guardavidas de playa Brava y atendido por médicos que lo llevaron a un centro de salud.
El menor fue rescatado por guardavidas de la playa y atendido en el lugar por médicos, que luego lo trasladaron a un centro de salud, informa un comunicado de la Intendencia de Maldonado.
De acuerdo a esta información primaria, el adolescente sufrió lesiones en la zona cervical.
El accidente ocurrió en la parada 3 de la Brava.
El de este sábado es el segundo rescate que hacen los guardavidas de Punta del Este en menos de 24 horas. El viernes fue atendido un hombre de 50 años, también arrastrado y golpeado por una ola.
