Adolescente lesionado tras ser arrastrado por una ola en playa Brava de Punta del Este

El adolescente de 13 años fue rescatado por guardavidas de playa Brava y atendido por médicos que lo llevaron a un centro de salud.

Adolescente lesionado en playa Brava. Foto: Intendencia de Maldonado.

Adolescente lesionado en playa Brava. Foto: Intendencia de Maldonado.

El menor fue rescatado por guardavidas de la playa y atendido en el lugar por médicos, que luego lo trasladaron a un centro de salud, informa un comunicado de la Intendencia de Maldonado.

De acuerdo a esta información primaria, el adolescente sufrió lesiones en la zona cervical.

