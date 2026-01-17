Adolescente lesionado tras ser arrastrado por una ola en playa Brava de Punta del Este

Adolescente lesionado en playa Brava. Foto: Intendencia de Maldonado.

Una adolescente de 13 años resultó lesionado este sábado de mañana en playa Brava de Punta del Este tras ser arrastrado por una ola y golpearse contra un banco de arena.

El menor fue rescatado por guardavidas de la playa y atendido en el lugar por médicos, que luego lo trasladaron a un centro de salud, informa un comunicado de la Intendencia de Maldonado.

De acuerdo a esta información primaria, el adolescente sufrió lesiones en la zona cervical.

El accidente ocurrió en la parada 3 de la Brava. El de este sábado es el segundo rescate que hacen los guardavidas de Punta del Este en menos de 24 horas. El viernes fue atendido un hombre de 50 años, también arrastrado y golpeado por una ola.