ANEP

Inicio de clases este lunes con 600 mil estudiantes a nivel público, indicó el presidente del Codicen

“Se ha trabajado mucho para llegar en condiciones”, aseguró Pablo Caggiani sobre la situación de los distintos centros educativos.

escolares-tunica-escuelas-alumnos-generica

Pablo Caggiani dijo que el año pasado había más de 900 grupos al inicio de clases, este años se bajó a 300 en primaria.

“Primaria está trabajando para ver de qué manera desdobla grupos, coloca otra maestra con otra aula, o coloca una dupla docente para atender a los grupos numerosos”, indicó Caggiani.

Son “más de 600 mil gurises que inician clases tanto en Inicial, Primaria, Media (Secundaria y UTU); unos 60 mil docentes, y unos 3.000 edificios en todo el país”, indicó.

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los maestros flexibilizadores. Foto: Subrayado.
Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"

“Se hicieron cambios en los procesos de inscripción, con tope en 30 estudiantes, y lo que hay es una realidad concreta que es que las familias demandan propuestas con extensión del tiempo pedagógico porque la necesitan para trabajar, para cuidado, y son esas propuestas las que necesitan muchos estudiantes”, detalló Caggiani.

El Presidente del Codicen explicó sobre la situación edilicia de las escuelas y señaló que no habrá problemas por la falta de auxiliares en centros rurales.

“Se ha trabajado mucho en llegar en condiciones”, aseguró Caggiani. “Puede ser que tengamos alguna escuela que necesite un poco más y es parte de lo que tenemos que monitorear estos días para resolver”, añadió.

Caggiani reconoció que aún hay horas por asignar en Secundaria y que se avanzó con el gremio en este problema. Explicó que este año de elección de horas fue “atípico” porque se “efectivizaron unos 4.000 profesores”.

SECUNDARIA CAGGIANI

