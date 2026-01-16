RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLAYA BRAVA-PUNTA DEL ESTE

Argentino golpeado por una "importante ola" fue rescatado por Guardavidas; se encuentra en centro de salud con posible lesión cervical

El incidente ocurrió en la tarde de este viernes en la Playa Zorba, ubicada en la parada 5 de la Brava, en Punta del Este.

Intendencia de Maldonado

Intendencia de Maldonado

La Intendencia de Maldonado informó que el hombre, de 50 años de edad, sufrió el golpe de una "importante ola" y el equipo de la Brigada de Guardavidas lo rescató y le brindó los primeros auxilios, hasta que llegó una unidad de emergencia médico móvil.

Luego de la atención médica en el lugar, fue traslado a un centro de asistencia por una posible lesión cervical.

Foto de archivo.
