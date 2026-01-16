Argentino golpeado por una "importante ola" fue rescatado por Guardavidas; se encuentra en centro de salud con posible lesión cervical

Intendencia de Maldonado

Guardavidas rescataron a un ciudadano argentino de las aguas de la Playa Brava, en Punta del Este.

La Intendencia de Maldonado informó que el hombre, de 50 años de edad, sufrió el golpe de una "importante ola" y el equipo de la Brigada de Guardavidas lo rescató y le brindó los primeros auxilios, hasta que llegó una unidad de emergencia médico móvil.

Luego de la atención médica en el lugar, fue traslado a un centro de asistencia por una posible lesión cervical.

El incidente se produjo durante la tarde de este viernes en la Playa Zorba, ubicada en la parada 5 de la Brava.