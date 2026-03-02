Comienzo de semana con tiempo estable y caluroso, pero el miércoles desmejora

Nubel Cisneros prevé buen tiempo en el comienzo de semana, con mañanas frescas y tardes calurosas. El miércoles desmejora con lluvias aisladas en algunas zonas del país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta templada con escasa nubosidad, observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de Sol, presentando condiciones frescas en la noche.

El martes tendremos una mañana fresca a templada con nubosidad dispersa, observándose nuevamente neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad.

El miércoles la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el oeste y litoral. En la tarde continuará el tiempo inestable con abundante nubosidad generando algunas lluvias aisladas principalmente en las zonas litoral y norte. Lunes 2 Zona Norte: máxima 37º y mínima 16º Zona Sur: máxima 35º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º Martes 3 Zona Norte: máxima 37º y mínima 16º Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º Miércoles 4 Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

