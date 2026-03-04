RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN CON CASTILLO

Sindicatos industriales expresaron preocupación por "impacto negativo" del acuerdo con la Unión Europea

Buscan reunirse con el presidente Orsi y la ministra de Industria. Con el gobierno nacional y el sector empresarial procuran introducir salvaguardias para proteger a la industria y la mano de obra nacional.

castillo-con-sindicato-de-industriales

Una delegación de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) se reunió este miércoles con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), encabezadas por el ministro Juan Castillo. El objetivo es reunirse además con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y culminar la ronda de encuentros con el presidente Yamandú Orsi.

Los gremios le expresaron a Castillo su preocupación no solo por el cierre de fábricas sino por el "impacto negativo" que entienden que tendrá en la industria nacional, especialmente la manufacturera, los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con Singapur. Buscan trabajar con el gobierno nacional y con los sectores empresariales para minimizar los impactos y fortalecer el desarrollo de la industria uruguaya.

Danilo Dárdano, presidente de la confederación, afirmó que el acuerdo tal como está consolidaría la primarización de la economía uruguaya y por eso procurarán introducir salvaguardias en defensa de la industria manufacturera y la mano de obra nacional. "Nos va la vida en esto", afirmó.

sindicatos industriales evaluan reunirse con orsi por cierres de empresas y el acuerdo mercosur-ue
Sindicatos Industriales evalúan reunirse con Orsi por cierres de empresas y el acuerdo Mercosur-UE
