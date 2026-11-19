La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) dio detalles de las inscripciones para el programa Verano Educativo 2027 con nuevas sedes y la incorporación de una escuela rural.

La habilitación de las inscripciones serán desde el lunes 30 de noviembre al viernes 11 de diciembre y en esta edición se prevé alcanzar a unos 12.050 niños y niñas en todo el país.

La nueva edición de Verano Educativo se extenderá desde el 8 de enero hasta el 4 de febrero de 2027 y contará con 195 sedes en todo el país, lo que representa la incorporación de 50 sedes más respecto al verano anterior. 22 de ellas, estarán ubicadas en el departamento de Maldonado y por primera vez se incorporará una escuela rural del departamento de Flores.

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El horario de funcionamiento será de 8:30 a 13:30 horas y la organización de la jornada deberá responder al proyecto de cada centro. Durante el programa, se garantizará el servicio de alimentación de acuerdo con las orientaciones correspondientes.

Verano Educativo tiene como objetivo promover la continuidad pedagógica, la inclusión y la participación estudiantil a través de experiencias educativas, recreativas y culturales.

Las familias interesadas deberán registrar la inscripción de los estudiantes a través de la plataforma Gurí Familia, seleccionando los centros de su interés para concurrir al Verano Educativo.