La Junta Departamental de Maldonado aprobó un decreto que prohíbe la colocación de reposeras y sombrillas y la reserva de lugares en las playas hasta diez metros del agua por parte de hoteles, edificios, administradoras de propiedades y complejos inmobiliarios.

La iniciativa actualizó y ajustó la normativa que estaba vigente desde diciembre de 2022, y buscó "regular el uso de las palayas por parte de hoteles, edificios, administradoras de propiedades, complejos inmobiliarios o terceros que en nombre de estos prestan sus servicios", afirmó el edil Pablo Chalar del Partido Nacional.

Se dispuso que una franja de diez metros desde el agua hacia la costa no se podrán otorgar permisos a prestadores de servicios de playa, pero los particulares sí podrán estar en esa franja.

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Además, se otorgará un solo permiso por prestatario de servicio, que tendrá la obligación de colocar las sombrillas y las reposeras cuando las personas estén en la playa para usarlas, y retirarlas cuando los usuarios se vayan. "Se termina la posibilidad de reserva del espacio de uso de playa", aseguró Chalar.

La iniciativa original fue del edil del Frente Amplio, Leonardo Pereira, y en la Comisión de Legislación, el Partido Nacional propuso modificaciones al texto, que finalmente fue aprobado.

El decreto pasó a la Intendencia para que el intendente Miguel Abella firme la promulgación y se publique. Una vez que eso ocurra, como todo decreto departamental, comenzará a regir a partir del décimo día de su publicación. Chalar estimó que la nueva disposición esté vigente para el comienzo de la próxima temporada.