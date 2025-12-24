RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Adeom firmó preacuerdo en el Ministerio de Trabajo y elevará la propuesta a su asamblea general

"Después de 30 años estamos firmando un preacuerdo que tiene un aumento real de salario para las y los trabajadores municipales", dijo la secretaria general.

El lunes, el sindicato tuvo una instancia en la que se llevó una propuesta y que este martes evaluaron en el Consejo Ejecutivo, que definió por mayoría firmar el preacuerdo.

"Nosotros trajimos algunas propuestas a mejorar de lo que fue la propuesta que se nos presentó el lunes, en algunas de ellas tuvimos una respuesta favorable por parte de la Intendencia. Cosas que quizá para la ciudadanía no son de gran peso, pero para nosotros sí, como el reconocer los hogares monoparentales que tienen más de cuatro hijos, que puedan tener algún día más de estudio para los concursos internos que tiene la Intendencia", explicó ola secretaria general, Silvia Tejera. Otro punto tiene que ver con que se aumente a 18 años el beneficio de útiles escolares de los trabajadores municipales.

Ahora, con el preacuerdo, irán a asamblea general a fines de enero, previo a que se logre el convenio colectivo.

"Después de 30 años estamos firmando un preacuerdo que tiene un aumento real de salario para las y los trabajadores municipales. El documento es de 1,5% en el quinquenio, del incremento de sueldo base. Pero la Intendencia tomó en cuenta la propuesta de nuestra asamblea general de noviembre, y aquellos salarios más bajos van a estar teniendo un 3,5% de aumento salarial a lo largo del quinquenio", detalló la secretaria general. La plataforma del sindicato es que los municipales lleguen al sueldo base de 40 mil pesos.

