Paros de Adeom en marzo y asambleas informativas tras negativa de la IMM a nueva propuesta de acuerdo

Adeom realizará varios paros en la Intendencia de Montevideo , uno por la movilización a la Junta Departamental el 4 de marzo y el 5 por Asamblea General. Además, habrá paros zonales a partir de la semana que viene, de dos horas, entre las 9 y las 11, por asambleas informativas en distintos municipios.

En el marco de las negociaciones salariales en el Ministerio de Trabajo, la Intendencia de Montevideo marcó negativa a la propuesta de los trabajadores.

"No hubo un margen de negociación ni de poder escuchar por qué se había rechazado la propuesta y qué era lo que se aspiraba. La Intendencia fue lapidaria y nos dijo que es negativo a la nueva propuesta. No hubo tampoco la posibilidad de desglosar lo que fue el preacuerdo y llegar a un acuerdo en puntos que había un consenso, como el bloque de salud y seguridad laboral", indicó Sivlia Tejera, presidenta del sindicato.

"La Intendencia volvió a plantear que ellos entendían que el texto al que se había el 24 de diciembre era fruto de una negociación de varios meses con el sindicato y que mantenían eso, y que nos daban un plazo hasta el 10 de marzo para definir qué se hacía", añadió.

"Hoy estamos de nuevo en el punto de partida", remarcó. El plazo es hasta el 10 de marzo porque el 11 se vota el Presupuesto quinquenal.