Accidente laboral en Maldonado: dos obreros heridos tras caer de unos 6 metros

Un accidente laboral ocurrió en la mañana de este viernes en una obra en la ciudad de Maldonado , ubicada sobre la avenida Aparicio Saravia. Las víctimas fueron dos obreros que cayeron desde una altura de unos 6 metros, informó la policía local.

Uno de ellos fue trasladado en un vehículo particular a un centro médico, mientras que el otro fue asistido en el lugar por una ambulancia, y más tarde ingresó a un sanatorio.

El segundo tiene politraumatismo de tórax. Del primero la Policía no informó sobre su estado de salud, al no tener novedad debido a que fue trasladado directamente a un centro médico por un particular.

"Se ampliará cuando se tenga mas información sobre el estado de salud", señaló la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

Las autoridades tomaron conocimiento del episodio porque una persona llamó al 911 para informar lo sucedido, agregando que las víctimas estaban inconscientes tras el accidente.