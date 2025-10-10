El Directorio de UTE votó por unanimidad la aplicación de la tarifa de consumo básico, anunció la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en X.
UTE aprobó la aplicación de la tarifa de consumo básico; descuento de 40% a unas 40.000 personas
La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó el cumplimiento de un compromiso asumido por Orsi "a pocos meses de gobierno se hace realidad".
Esta tarifa descuenta un 40% de los cargos energéticos a unas 40.000 personas. Es un descuento comercial, indicó la jerarca.
En setiembre de este año, se planteó reintroducir la tarifa de consumo básico de energía para hogares que la perdieron y reducir el costo para los hogares vulnerables.
La diferencia de precios entre Salto y Concordia volvió a ampliarse y alcanzó el 35% en setiembre
Cardona destacó que es otro compromiso asumido por el presidente Yamandú Orsi en campaña electoral que "a pocos meses de gobierno se hace realidad".
MONTEVIDEO
