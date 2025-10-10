RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESTACÓ MINISTRA CARDONA

UTE aprobó la aplicación de la tarifa de consumo básico; descuento de 40% a unas 40.000 personas

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó el cumplimiento de un compromiso asumido por Orsi "a pocos meses de gobierno se hace realidad".

ute-usina-edificio-palacio-de-la-luz

El Directorio de UTE votó por unanimidad la aplicación de la tarifa de consumo básico, anunció la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en X.

Esta tarifa descuenta un 40% de los cargos energéticos a unas 40.000 personas. Es un descuento comercial, indicó la jerarca.

En setiembre de este año, se planteó reintroducir la tarifa de consumo básico de energía para hogares que la perdieron y reducir el costo para los hogares vulnerables.

Cardona destacó que es otro compromiso asumido por el presidente Yamandú Orsi en campaña electoral que "a pocos meses de gobierno se hace realidad".

REDUCCION TARIFA
