RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL LUNES

Armada Nacional realizará tareas de mantenimiento de cañones en el Cerro y se podrán escuchar detonaciones

En un comunicado difundido este viernes, la Armada Nacional señala que el mantenimiento será entre las 9:00 y las 12:00 del lunes 13 de octubre.

La Base Naval del Cerro

La Base Naval del Cerro

Reportes Uy

La Armada Nacional realizará el lunes 13 de octubre tareas de mantenimiento en cuatro cañones ubicados en el Área Naval del Cerro de Montevideo.

"El Servicio de Armamento de la Armada en el horario comprendido entre las 09:00 y las 12:00 horas, efectuará ejercicios de salva -disparo sin proyectil- a los efectos de comprobar su correcto funcionamiento", señala el comunicado difundido este viernes.

Ante esto, advirtieron que se pueden escuchar los disparos en zonas aledañas del barrio.

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.
Seguí leyendo

Adolescente de 17 años fue baleado y atendido en el hospital del Cerro; los atacantes iban en moto

Temas de la nota

Lo más visto

El tormentón arranca el sábado a la hora 20:00, por la zona oeste y litoral oeste, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El tormentón arranca el sábado a la hora 20:00, por la zona oeste y litoral oeste", anunció Nubel Cisneros
homicidio en montevideo

Mataron en barrio Maracaná a un familiar del hombre que había sido baleado en la puerta del ex Comcar
ASCASUBI Y ZUBILLAGA

Ataque a tiros en La Teja dejó a un hombre herido de múltiples disparos; está internado grave
EN MARCHA POR PALESTINA

Cosse: "Lo que sucedió el 7 de octubre fue terrorismo" y "lo que está pasando en Gaza es un genocidio"
MONTEVIDEO

Jerarca explicó nuevas medidas de no estacionar ni detenerse en lugares controlados con cámaras

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Parte de la fachada de la sede central de OSE, en Cordón.
DESTACÓ PRESIDENTE DE OSE

CAF aprobó formalmente préstamo de 130 millones de dólares para la construcción de la represa en Casupá
Ministerio de Trabajo presentó marco de negociación para conflicto portuario, en primera tripartita tras fin del paro video
PUERTO DE MONTEVIDEO

Ministerio de Trabajo presentó marco de negociación para conflicto portuario, en primera tripartita tras fin del paro
Cinco condenados tras desarticular una organización dedicada a la distribución y venta de drogas en Montevideo video
NARCOTRÁFICO, ARMAS Y RECEPTACIÓN

Cinco condenados tras desarticular una organización dedicada a la distribución y venta de drogas en Montevideo

Dejá tu comentario