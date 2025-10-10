Armada Nacional realizará tareas de mantenimiento de cañones en el Cerro y se podrán escuchar detonaciones

La Armada Nacional realizará el lunes 13 de octubre tareas de mantenimiento en cuatro cañones ubicados en el Área Naval del Cerro de Montevideo.

"El Servicio de Armamento de la Armada en el horario comprendido entre las 09:00 y las 12:00 horas, efectuará ejercicios de salva -disparo sin proyectil- a los efectos de comprobar su correcto funcionamiento", señala el comunicado difundido este viernes.