Investigan un caso de privación de libertad a dos hermanos en Maldonado

En Maldonado, la Policía investiga un caso de privación de libertad con violencia hacia dos hermanos que denunciaron haber sido secuestrados en el asentamiento Los Eucaliptos.

La Policía tomó conocimiento del hecho a través del 911, y tras actuaciones pudo localizar a las víctimas, que además habían sido golpeadas, y ponerlas a salvo. Fuentes del caso indicaron que se trata de un hecho vinculado a drogas, de lo que se deslindan las víctimas.

Hay una persona imputada por el hecho, por un delito de privación de libertad. Las actuaciones continúan para tratar de establecer si hay más personas responsables.

Temas de la nota privación de libertad

Maldonado