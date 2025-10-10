RECIBÍ EL NEWSLETTER
expresidente 

"Lo merece": el mensaje de Lacalle Pou a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

El expresidente Luis Lacalle Pou dijo tener admiración y respecto por María Corina Machado, premiada este viernes.

Foto: FocoUy. Luis Lacalle Pou, expresidente.

Foto: FocoUy. Luis Lacalle Pou, expresidente.

"Lo merece María Corina Machado y en ella todo el pueblo venezolano por su lucha incansable contra la dictadura. Admiración y respeto por ella", escribió el exmandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisLacallePou/status/1976698531567349823&partner=&hide_thread=false

El tuit de Lacalle Pou es en cita a lo que había escrito la líder opositora venezolana en la misma red social: entre otras cosas, dijo que “hoy más que nunca” cuenta con el presidente de Estados Unidos Donald Trump “para lograr la libertad y la democracia” en Venezuela.

quien es jose jeri, el nuevo presidente de peru tras la destitucion de dina boluarte en juicio politico relampago
Seguí leyendo

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte en juicio político relámpago

Trump había dicho en las últimas semanas que merecía el Nobel de la Paz por haber terminado con siete guerras en siete meses de gestión, a la que ahora sumó el alto al fuego en Gaza, entre Israel y Hamás.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”, escribió Machado en X.

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia”, agregó Machado, y finalizó el mensaje: “Venezuela será libre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1976637297618571653&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

El tormentón arranca el sábado a la hora 20:00, por la zona oeste y litoral oeste, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El tormentón arranca el sábado a la hora 20:00, por la zona oeste y litoral oeste", anunció Nubel Cisneros
homicidio en montevideo

Mataron en barrio Maracaná a un familiar del hombre que había sido baleado en la puerta del ex Comcar
ASCASUBI Y ZUBILLAGA

Ataque a tiros en La Teja dejó a un hombre herido de múltiples disparos; está internado grave
OZEMPIC EN URUGUAY

Culminan los trámites de habilitación y comienza la venta al público de la llamada "droga mágica para adelgazar"
MONTEVIDEO

Jerarca explicó nuevas medidas de no estacionar ni detenerse en lugares controlados con cámaras

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Luis Lacalle Pou, expresidente.
expresidente 

"Lo merece": el mensaje de Lacalle Pou a María Corina Machado por el Nobel de la Paz
La Base Naval del Cerro
EL LUNES

Armada Nacional realizará tareas de mantenimiento de cañón en el Cerro y se podrán escuchar detonaciones
UTE aprobó la aplicación de la tarifa de consumo básico; descuento de 40% a unas 40.000 personas video
DESTACÓ MINISTRA CARDONA

UTE aprobó la aplicación de la tarifa de consumo básico; descuento de 40% a unas 40.000 personas

Dejá tu comentario