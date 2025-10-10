"Lo merece": el mensaje de Lacalle Pou a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

El expresidente Luis Lacalle Pou escribió en X (antes Twitter) este viernes un mensaje sobre María Corina Machado , quien fue distinguida con el premio Nobel de la Paz .

"Lo merece María Corina Machado y en ella todo el pueblo venezolano por su lucha incansable contra la dictadura. Admiración y respeto por ella", escribió el exmandatario.

El tuit de Lacalle Pou es en cita a lo que había escrito la líder opositora venezolana en la misma red social : entre otras cosas, dijo que “hoy más que nunca” cuenta con el presidente de Estados Unidos Donald Trump “para lograr la libertad y la democracia” en Venezuela.

Lo merece @MariaCorinaYA y en ella todo el pueblo venezolano por su lucha incansable contra la dictadura. Admiración y respeto por ella. https://t.co/rYieKkvEBJ

Trump había dicho en las últimas semanas que merecía el Nobel de la Paz por haber terminado con siete guerras en siete meses de gestión, a la que ahora sumó el alto al fuego en Gaza, entre Israel y Hamás.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”, escribió Machado en X.

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia”, agregó Machado, y finalizó el mensaje: “Venezuela será libre”.