Director de Movilidad explicó nuevas medidas de no estacionar ni detenerse, en cinco de los siete lugares con cámaras

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo , Germán Benítez, dijo a Subrayado que en cinco de los siete lugares donde las cámaras están puestas, la medida es no estacionar ni detenerse.

Benítez indicó que hay dos lugares con disposición de no estacionar y explicó lo siguiente: "La disposición de no estacionar permite que la persona se detenga transitoriamente para subir o bajar una persona, para subir o bajar un paquete, son movimientos que son muy rápidos que están permitidos por la normativa, por lo cual eso no va a ser pasible de sanción".

El jerarca dijo que las cámaras se encuentran en zona donde ya existía una disposición, pero que por diferentes motivos no se estaban respetando o tenían cierta flexibilidad.

En lo que respecta al funcionamiento del Solo Bus, Benítez señaló que comienza a fiscalizarse en la segunda quincena de noviembre, primera de diciembre.

"Lo que se va a fiscalizar es el estacionamiento sobre el carril solo bus y la circulación del carril Solo Bus cuando esta exceda los 100 metros".

Subrayado conversó con conductores quienes señalaron que las medidas ayudarán a agilizar el tránsito, mientras que otros aseguraron que es solo para recaudar.