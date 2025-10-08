RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Director de Movilidad explicó nuevas medidas de no estacionar ni detenerse, en cinco de los siete lugares con cámaras

Germán Benítez dijo que las cámaras se encuentran en zona donde ya existía una disposición, pero que por diferentes motivos no se estaban respetando o tenían cierta flexibilidad.

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, dijo a Subrayado que en cinco de los siete lugares donde las cámaras están puestas, la medida es no estacionar ni detenerse.

Benítez indicó que hay dos lugares con disposición de no estacionar y explicó lo siguiente: "La disposición de no estacionar permite que la persona se detenga transitoriamente para subir o bajar una persona, para subir o bajar un paquete, son movimientos que son muy rápidos que están permitidos por la normativa, por lo cual eso no va a ser pasible de sanción".

El jerarca dijo que las cámaras se encuentran en zona donde ya existía una disposición, pero que por diferentes motivos no se estaban respetando o tenían cierta flexibilidad.

los danos pueden ser revertidos: demolicion de casa art deco de punta carretas continua frenada por orden judicial
"Los daños pueden ser revertidos": demolición de casa art decó de Punta Carretas continúa frenada por orden judicial

En lo que respecta al funcionamiento del Solo Bus, Benítez señaló que comienza a fiscalizarse en la segunda quincena de noviembre, primera de diciembre.

"Lo que se va a fiscalizar es el estacionamiento sobre el carril solo bus y la circulación del carril Solo Bus cuando esta exceda los 100 metros".

Subrayado conversó con conductores quienes señalaron que las medidas ayudarán a agilizar el tránsito, mientras que otros aseguraron que es solo para recaudar.

