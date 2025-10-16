Abogado de Pablo Laurta no descarta que haya vivido "un proceso de psicosis"; para la fiscal es imputable

El abogado José Legarreta, defensa de Pablo Laurta en la investigación por el doble femicidio de su expareja y exsuegra, y por el crimen del remisero en Argentina, afirmó que no descartan que haya vivido un proceso de psicosis”. Por su parte, la fiscal del caso, Daniela Montangie, aseguró que es imputable y que “tiene capacidad de comprender, está ubicado en tiempo y espacio”.

En diálogo con la prensa argentina, Lagarreta aseguró que durante el proceso que transitan a nivel judicial, su defendido "ejerció su derecho a abstenerse de declarar", pero que "se ha mostrado colaborador" y no se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva.

También dijo que se han comunicado con la madre de Laurta, a pedido del propio imputado. A Legarreta el caso le fue adjudicado por oficio luego que dos abogados de prestigio se negaran a aceptarlo.

Laurta es acusado de ser autor del femicidio de su expareja Luna Giardina (26) y de su exsuegra Mariel Zamudio (54), y del secuestro de su hijo Pedro, que cumplió 6 años este lunes. Por esos crímenes será juzgado más adelante en Córdoba, debido a que las investigaciones están separadas, a cargo de fiscales distintos.

El acusado estuvo diez días en Salto antes de cruzar hacia Argentina en kayak. Durante ese tiempo, según las investigaciones policiales de Entre Ríos y Uruguay, planificó cuidadosamente su cruce por el río Uruguay: entrenó en kayak en la zona de Corralitos, dejó su auto oculto en un bosque cercano y alquiló una casa junto al río para preparar su salida hacia Concordia sin pasar por los controles fronterizos.

Una vez en Argentina, Laurta abordó al remisero Palacio en la Terminal de Concordia, lo asesinó y descuartizó para usar su vehículo en el viaje a Córdoba, donde luego mató a su expareja y a la madre de ella. Enseguida huyó con su hijo hasta Gualeguaychú, donde fue detenido en un hotel menos de una hora antes de cruzar nuevamente hacia Uruguay.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, definió a Laurta como una “mente criminal metódica”, que actuó con plena conciencia y planificación en cada paso. Durante su detención la Policía le incautó una pistola Bersa calibre .380, registrada a su nombre y presuntamente utilizada en los homicidios.