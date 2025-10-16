RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Lo mató con la intención de robar el auto": la hipótesis de la fiscal que investiga a Laurta sobre crimen del remisero

“Tiene capacidad de comprender, está ubicado en tiempo y espacio”, aseguró la doctora Montangie sobre la imputabilidad del uruguayo, que fue a prisión preventiva.

Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.

La fiscal Daniela Montangie, que lleva adelante la investigación contra el uruguayo Pablo Laurta en Argentina, se refirió a los avances en el caso, luego de que el criminal fuese imputado con prisión preventiva.

Explicó que la causa comenzó el jueves en Entre Ríos, luego de que la hermana de Martín Palacios -el remisero asesinado- denunciara su ausencia.

“Ella nos aportó estas capturas de pantalla en las cuales se establecía esta conexión del viaje. Palacios trabajaba en una empresa con su hermana de viajes ejecutivos. Y esta persona, Rodríguez Laurta lo había contactado para realizar un viaje a Rafaela. En principio ya en los chats era evasivo”, afirmó la fiscal en rueda de prensa con medios argentinos.

Por este hecho, Laurta se negó a declarar y la fiscal investiga “un homicidio criminis causa, que lo que se le imputa a la Fiscalía es que lo mató con la intención de robar el auto, dirigirse a la ciudad de Córdoba y ahí perpetrar otros hechos en los que está vinculado”.

Además, afirmó que fue evaluado por médico forense y que este determinó que es imputable por los crímenes. “Tiene capacidad de comprender, está ubicado en tiempo y espacio”, sostuvo la fiscal y recordó que “fue planificado”.

