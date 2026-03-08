RECIBÍ EL NEWSLETTER
MEDIO ORIENTE

Asamblea de Expertos de Irán anuncia a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país

Mojtaba Jamenei, de 56 años, es el hijo de Alí Jemenei, considerado una de las personalidades más influyentes de Irán.

Mojtaba Jemenei. Foto: AFP

Mojtaba Jemenei. Foto: AFP

Mojtaba Jamenei fue elegido como el guía supremo iraní para suceder a su padre, Alí Jamenei, muerto el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, anunció el domingo la Asamblea de Expertos del país islámico.

"El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", indica el organismo en un comunicado difundido por los medios iraníes.

Más temprano, el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que el nuevo nombre requería su venia porque de lo contrario "no duraría mucho".

En Irán, un cartel con la imagen del líder supremo Alí Jamenei, y la frase: Su Dios sigue vivo. Foto: AFP
Seguí leyendo

Órgano iraní eligió dirigente sucesor de Alí Jamenei; Trump dijo que "no durará mucho tiempo"

En el noveno día de guerra, la Asamblea de Expertos de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso.

Jamenei, de 86 años, murió el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel que desató la guerra que se extiende por Oriente Medio y más allá de la región, y agita los temores de una crisis energética global.

En la última semana, circularon varios nombres para ese puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo, Mojtaba Jamenei, de 56 años considerado una de las personalidades más influyentes, y quien finalmente fue el elegido.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos video
nueva instancia judicial

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
filicidio

Vecinos se movilizan tras asesinato de adolescente por parte de su padre
en Paysandú

Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas

Te puede interesar

Fotos: Verónica Chevallier. 
8 DE MARZO

Organizaciones feministas se concentran en 18 de Julio para la marcha por el Día Internacional de la Mujer
Marcha por el 8 de marzo: los cambios en el tránsito y transporte por la movilización en Montevideo
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Marcha por el 8 de marzo: los cambios en el tránsito y transporte por la movilización en Montevideo
Mojtaba Jemenei. Foto: AFP
MEDIO ORIENTE

Asamblea de Expertos de Irán anuncia a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país