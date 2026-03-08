Asamblea de Expertos de Irán anuncia a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país

Mojtaba Jamenei fue elegido como el guía supremo iraní para suceder a su padre, Alí Jamenei, muerto el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, anunció el domingo la Asamblea de Expertos del país islámico.

"El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", indica el organismo en un comunicado difundido por los medios iraníes.

Más temprano, el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que el nuevo nombre requería su venia porque de lo contrario "no duraría mucho".

En el noveno día de guerra, la Asamblea de Expertos de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso.

Jamenei, de 86 años, murió el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel que desató la guerra que se extiende por Oriente Medio y más allá de la región, y agita los temores de una crisis energética global.

En la última semana, circularon varios nombres para ese puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo, Mojtaba Jamenei, de 56 años considerado una de las personalidades más influyentes, y quien finalmente fue el elegido.

