Abdala aseguró en la interpelación que decisiones de la Jutep sobre Danza "son propias de gobiernos totalitarios"

Comenzó a las diez de la mañana de este martes en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) en el caso que involucra al presidente de ASSE , Álvaro Danza. El llamado fue impulsado por el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala .

El miembro interpelante comenzó su interlocución cuestionando que el ministro no haya concurrido con las autoridades de la Jutep.

"El punto de partida de la Interpelación del día de hoy, el disparador, tiene que ver con una situación institucionalmente muy delicada, y muy grave. Una situación que ya hemos catalogado públicamente y lo queremos reiterar ahora. Es de abuso de poder, en el que ha incurrido la mayoría del Directorio de la Jutep", sostuvo Abdala, y se refirió al accionar en el caso Danza, que consideran que hubo "inconducta funcional por parte de estos directores y muy particularmente de la presidenta del Directorio".

"Violaron notoriamente esa independencia de criterio, esa independencia técnica, y lo hicieron en aras de servir un interés partidario, un interés político que es el del gobierno que integran y representan", remarcó el interpelante.

"Si hablamos de fraude, señor presidente, es porque notoriamente la resolución del 6 de noviembre es de alto contenido político, a los efectos de cumplir una finalidad política. La de servir al relato oficial en relación al caso Danza, con una suerte de ropaje jurídico que a esa resolución se le quiso dar y que claramente es lo que representa una extralimitación y un verdadero fraude o comportamiento fraudulento", sostuvo.

"Se burlaron notoriamente de todos nosotros", reiteró Abdala y detalló que en el expediente que hace la Jutep "no se agregan los informes que no son favorables para el doctor Danza".

"Al inicio de todo esto, cuando lo que ingresa con relación al caso del doctor Danza es una consulta ciudadana, que llega a la jurídica porque la presidenta de la Jutep no la puede detener, la Jurídica recomienda que se le de tratamiento a esa consulta ciudadana referida a la situación del doctor Danza y su eventual incompatibilidad en términos de un acceso a la información, y recomienda específicamente el traslado de esa consulta al departamento de Transparencia Pasiva, la señora presidenta del Directorio evita esa recomendación, desconoce esa recomendación de la jurídica, desoye el criterio que se le sugiere y el expediente jamás llega", aseguró Abdala.

En esa línea, Abdala sostuvo que los directores de la Jutep de la mayoría "actuaron con el apoyo y la connivencia y el consentimiento del gobierno del Frente Amplio", para "sostener el relato oficial".

De todos modos, Abdala sostuvo que para él el ministro de Educación y Cultura actual no tuvo intervención en lo sucedido. "Creo que el ministro Mahía hoy viene aquí, si se quiere, en una doble condición, o viene en el ejercicio de una responsabilidad objetiva que es doble, que no es la responsabilidad subjetiva, pero sí la objetiva que deviene en que la Jutep se vincula por razones de materia con el Ministerio que él lidera, y creo que también viene en condición de integrante del gobierno".

"Este tipo de decisiones son propias de los gobiernos totalitarios", aseguró y luego, ante aclaró: "No le estoy atribuyendo fines totalitarios al gobierno. Quiero contribuir con el desarrollo de esta interpelación. Tampoco le estoy atribuyendo fines totalitarios al partido de gobierno", y al respecto agregó que "que no lo sea, no quiere decir que el gobierno del Frente Amplio, por otras razones haya incurrido en comportamientos o en decisiones que en sí mismas, que son las que estoy describiendo, tienen naturaleza totalitaria".

Especuló que las decisiones respecto a Danza se dieron debido a que el gobierno atravesaba otras renuncias, "malas noticias" y la desaprobación del gobierno en las encuestas.

"La presidenta de la Jutep no puede permanecer en su cargo porque la presidenta de la Jutep ni siquiera cumple con las normas que ella misma aprueba para el funcionamiento de la Jutep", remarcó y se refirió a su posible implicancia en otros casos, como las denuncias de ediles por situaciones en las intendencias de Salto y Lavalleja.

totalitario

En vivo:

Embed - Cámara de Representantes. Sesión extraordinaria. Martes 16 diciembre de 2025, hora 10:00. Parte 01.