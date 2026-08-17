"A prima facie no hay delito", dice el subdirector de Policía sobre desvío del ómnibus de Coetc con hinchas de Peñarol

Foto: FocoUy. De izquierda a derecha: Robert Tarocco y Julio Sena (subdirectores de la Policía) y Alfredo Clavijo (jefe de Policía de Montevideo).

Foto: FocoUy. De izquierda a derecha: Robert Tarocco y Julio Sena (subdirectores de la Policía) y Alfredo Clavijo (jefe de Policía de Montevideo).

Autoridades del Ministerio del Interior ofrecieron una conferencia de prensa este lunes para explicar lo ocurrido en la tarde del domingo cuando un chofer de Coetc trasladó a hinchas de Peñarol desde Colón hacia La Blanqueada.

En primera instancia, el sindicato Ascot-Coetc denunció hostigamiento y amenazas al chofer ; sin embargo, el trabajador señaló que no fue amenazado sino que “de común acuerdo” se desvió para no pasar con la parcialidad aurinegra cerca del estadio Gran Parque Central, donde estaba prevista una actividad por el Día del Niño.

“No hay personas detenidas porque no hay una denuncia penal. Lo que hay, por ahora, es una constancia policial y a prima facie no hay delito. Vamos a continuar la investigación para ver si corresponde o no enterar a la Fiscalía y si dispone alguna actuación”, señaló Julio Sena, subdirector administrativo de la Policía.

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"En determinado momento dos de los ocupantes del ómnibus le sugieren al conductor desviar su recorrido en virtud de que iba a pasar muy cerca del Parque Central y podía haber inconvenientes. El conductor, según su relato, y teniendo en cuenta que podía evitar un mal mayor, decide… pic.twitter.com/8n07XCkXMS — Subrayado (@Subrayado) August 17, 2026

Sena agregó que el episodio ocurrió 15:45 y la Policía no se enteró hasta última hora de la tarde. Según dijo, el chofer le informó a la empresa lo sucedido y, ninguna de las dos partes, decidió hacer la denuncia. A las 21:52, el chofer se presentó en la seccional 9.ª para contar lo ocurrido pero resolvió no denunciar.

“El Ministerio del Interior se comunicó con la empresa y con el sindicato y sugirió hacer la denuncia”, indicó.

Según manifestó el chofer en la seccional, contó Sena, “realiza el recorrido de forma normal hasta que dos de los ocupantes del ómnibus le sugieren al conductor desviar su recorrido en virtud de que iba a pasar muy cerca del Parque Central. Según su relato, teniendo en cuenta que podía evitar un mal mayor para la gente, decide, de común acuerdo, desviar el recorrido por algunas cuadras hasta volver al recorrido normal. Finaliza la línea (el recorrido) y comunica la empresa”.

En resumen, Sena dijo que el trabajador “no realiza la denuncia porque no lo toma como un hecho violento ni amenazante”. “Fue una sugerencia que los parciales le hicieron y, para evitar un mal mayor, accede. El trabajador le cuenta lo sucedido a la empresa y la empresa tampoco hace la denuncia”, insistió.

“El conductor expresa, bajo firma, intención de no radicar denuncia por estos hechos. Queda meramente en una constancia policial. No quiere decir que no se realice la investigación policial correspondiente. No se trata de un hecho ni siquiera similar a lo que ocurrió el fin de semana anterior con hinchas del Club Atlético Cerro”, afirmó el jerarca.

Adelantó que esa investigación sobre lo ocurrido con el chofer de Ucot está “en curso, bastante avanzada” y habrá reunión con la Fiscalía que tiene a cargo la investigación. Sin embargo, prefirió no brindar más detalles al respecto.

Anuncian controles de tipo piquete

Por su parte, el subdirector ejecutivo de la Policía, Robert Tarocco, anunció controles de estilo “piquete”; refiere a los sorpresivos a las líneas de transporte. “Vamos a empezar con controles, piquetes, para garantizar que las personas que allí circulan como trabajadores puedan desenvolverse normalmente”, señaló.

“El botón de pánico y las cámaras deben funcionar en esas cooperativas que hoy no las tienen; las tienen unas sí y otras no”, apuntó.

“El fin de semana pasado comenzamos a adoptar medidas”, afirmó.

Indicó que el Ministerio le sugirió a representantes del transporte que integre la reunión de los martes con la Asociación Uruguaya de Fútbol, tras episodios violentos relacionados al deporte. “Para que proporcionen información de líneas que sean proclives a sufrir hechos violentos”.

Por su lado, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, anunció la creación de un grupo de trabajo permanente para tratar la seguridad en el transporte. Y la reconformación del equipo de investigadores Bus Seguro.

Sena agregó que “la Policía debe trabajar en procura de que los medios de transporte circulen de forma normal y sin hechos de violencia”. “Todo aquel que se identifique en hechos violentos en transporte publico, va a ser ingresado a la lista de impedidos de ingresar a espectáculos deportivos (la denominada lista negra de la AUF)”, recordó.