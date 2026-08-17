Hinchas de Peñarol amenazaron y hostigaron a un chofer de Coetc, que debió modificar el recorrido, denunció sindicato

El conductor del coche 65 de la línea 2 de Coetc fue víctima de amenazas verbales, hostigamiento psicológico y extorsión por parte de hinchas de Peñarol este domingo, según denunció la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot-Coetc).

En tanto, Subrayado accedió a lo que dijo el chofer ante la Policía . El trabajador no quiso hacer una denuncia porque, según señaló, no recibió amenazas.

De acuerdo con el sindicato, los hinchas aurinegros presionaron al trabajador para que modificara el recorrido habitual del ómnibus y pudiera llegar más rápido a su destino.

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Tras la situación, el chofer quedó en un estado de nervios y debió ser atendido por un servicio médico. Ascot-Coetc informó que luego se comunicó con él y que actualmente se encuentra en su domicilio y más tranquilo.

Como medida de protesta y para proteger a los trabajadores, el sindicato decidió interrumpir el servicio de la línea 2 desde las 18:30 del domingo y retomarlo con los servicios nocturnos. La medida buscó evitar que los trabajadores tuvieran contacto con los involucrados en la salida del partido de Peñarol.

“Una vez más un compañero pasa un mal día solo por el hecho de salir a cumplir con su labor y nuevamente en relación a un partido de fútbol”, señaló Ascot-Coetc.

El sindicato reclamó mayores garantías de seguridad para los trabajadores del transporte y anunció que volverá a plantear la situación ante el Ministerio del Interior y los organismos correspondientes. El gremio y autoridades de la cartera mantendrán una reunión este lunes de tarde para abordar este tema.

El episodio ocurrió una semana después del secuestro de un ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro, quienes, a punta de revólver, obligaron al conductor a trasladarlos hasta el Intercambiador Belloni.