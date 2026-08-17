Chofer de Coetc desvió el recorrido del ómnibus tras pedido de hinchas de Peñarol: esto fue lo que dijo ante la Policía

Un chofer de 54 años de Coetc dijo ante la Policía que este domingo debió modificar el recorrido de un ómnibus de la línea 2 luego de que subieran unos 30 hinchas de Peñarol en la Plaza Colón y le pidieran evitar pasar por el Gran Parque Central. Sin embargo, señaló que no recibió amenazas y no quiso hacer la denuncia.

El trabajador se presentó pasadas las 21:50 en la seccional 9.ª para notificar lo ocurrido. Dijo que circulaba desde Colón hacia Portones cuando, al llegar a la Plaza Colón y realizar la parada, subió el grupo de hinchas. Según declaró, algunos de ellos le pidieron que dejara de realizar paradas porque iban a secuestrar el ómnibus.

El chofer les respondió que “no va a ser así”, según relató e informaron fuentes policiales a Subrayado.

Seguí leyendo "A prima facie no hay delito", dice el subdirector de Policía sobre desvío del ómnibus de Coetc con hinchas de Peñarol

Más adelante, cuando llegaban a Dámaso Antonio Larrañaga, dos de los hinchas se acercaron al conductor y le pidieron que no ingresara por avenida Centenario. Le explicaron que en el Parque Central había una fiesta por el Día del Niño y que podía haber problemas entre hinchadas.

Los dos pasajeros le pidieron que continuara por Avenida Batlle y Ordóñez (ex Propios) hasta 8 de Octubre, donde iban a bajar. El chofer señaló ante la Policía que estos dos hinchas en ningún momento le hablaron en un tono amenazante.

El trabajador dijo que decidió seguir el trayecto indicado, para su tranquilidad y la de los pasajeros. Al llegar a 8 de Octubre, los hinchas bajaron del ómnibus sin generar otros problemas.

Según agregó el conductor, no hubo daños en el ómnibus ni pasajeros lesionados.

La actividad a la que los hinchas hicieron referencia existía pero había sido postergada por razones climáticas.

Por condiciones climáticas y priorizando la seguridad de todos los asistentes, el Día del Niño Tricolor queda postergado, con nueva fecha a definir.



Los tickets ya adquiridos mantienen su validez para la nueva fecha.



Los nuevos detalles serán comunicados próximamente. pic.twitter.com/YVNHWxsz3A — Nacional (@Nacional) August 15, 2026

El episodio ocurrió el domingo de tarde, cuando la parcialidad aurinegra se dirigía al estadio Campeón del Siglo. A las 18:30 horas, había partido ante Central Español por el Torneo Clausura.

El directivo de Unott, Mario de Sáa, dijo al programa Arriba gente (Canal 10) que el chofer hizo las paradas, pese al pedido inicial de algunos hinchas. Excepto cuando hizo el desvío, al ingresar a ex Propios, porque allí no están ubicadas las paradas de ese recorrido.

Si bien el chofer no hizo la denuncia, hay una investigación en curso por parte de Seguridad en el Deporte.

Como medida de protesta y para proteger a los trabajadores, el sindicato decidió interrumpir el servicio de la línea 2 desde las 18:30 del domingo y retomarlo con los servicios nocturnos. La medida buscó evitar que los trabajadores tuvieran contacto con los involucrados en la salida del partido de Peñarol.

Lo que denunció el sindicato

El conductor del coche 65 de la línea 2 de Coetc fue víctima de amenazas verbales, hostigamiento psicológico y extorsión por parte de hinchas de Peñarol este domingo, según denunció la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot-Coetc).

De acuerdo con el sindicato, los hinchas aurinegros presionaron al trabajador para que modificara el recorrido habitual del ómnibus y pudiera llegar más rápido a su destino.

Tras la situación, el chofer quedó en un estado de nervios y debió ser atendido por un servicio médico. Ascot-Coetc informó que luego se comunicó con él y que actualmente se encuentra en su domicilio y más tranquilo.

“Una vez más un compañero pasa un mal día solo por el hecho de salir a cumplir con su labor y nuevamente en relación a un partido de fútbol”, señaló Ascot-Coetc.

El sindicato reclamó mayores garantías de seguridad para los trabajadores del transporte y anunció que volverá a plantear la situación ante el Ministerio del Interior y los organismos correspondientes. El gremio y autoridades de la cartera mantendrán una reunión este lunes de tarde para abordar este tema.

El episodio ocurrió una semana después del secuestro de un ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro, quienes, a punta de revólver, obligaron al conductor a trasladarlos hasta el Intercambiador Belloni.