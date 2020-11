A pesar de los casos Covid-19 positivos, se reanuda la LUB

El segundo partido se fijó para este martes 1º de diciembre a las 21:30hs en el Antel Arena, y el tercer partido se programó para el sábado 5 en el gimnasio de Biguá.

Clasificará a la final el primero que gane tres partidos con un máximo de 5 juegos.

Este martes, el plantel superior de Nacional no va a estar en condiciones de disputar el partido porque el último contacto de sus jugadores con los positivos fue el viernes pasado. Por eso, estarán en cuarentena hasta el viernes próximo cuando se los hisopará, y quienes arrojen resultado negativo podrán jugar el tercer partido.

Si Nacional decide jugar el martes tendrá que hacerlo con jugadores Sub 23 y de las formativas que no hayan tenido contacto en el plantel principal. Si no se presenta, el Tricolor perderá el partido y la serie quedará 1 a 1.

En el caso de Aguada, todo su plantel se encuentra aislado hasta el martes y será hisopado en las primeras horas del día, para saber qué jugadores podrán jugar.

En la otra serie, Trouville y Urunday universitario están 1 a 2 y el tercer encuentro se jugará el martes 1º desde las 19:15hs, también en el Antel Arena, y el cuarto partido se fijó para el viernes 4 en el gimnasio de Biguá.