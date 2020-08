180 días de prisión preventiva a un hombre que abusó de su hijastra

El fiscal Hermes Antúnez explicó que la denuncia se erradicó el jueves pasado, la misma la efectúo una "vecina que estaba en custodia de una niña de nueve años y se formalizó el caso". Como medida cautelar se impuso 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

"El imputado es el padrastro de la niña y convivía con ella y con su madre" agregó el fiscal.

Antúnez aseguró que la madre está siendo investigada por "la presunta omisión de los deberes inherentes a la patria potestad por cuanto es una madre no protectora que descree a la niña y en el caso podemos aportar que confrontó al imputado y a la niña" y explicó que "esto no es aconsejado y no se puede hacer, ya que genera un daño adicional de la situación vivida" concluyó.