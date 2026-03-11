Orsi se reunió con el presidente saliente de Chile Gabriel Boric y hoy asiste a la asunción de José Kast. Foto: Presidencia de Chile.

El presidente Orsi se encuentra por estas horas en Santiago de Chile para la asunción, este miércoles, del presidente José Kast.

En la noche del martes Orsi se reunió con el presidente saliente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.

También mantuvo contactos con el rey de España Felipe VI y con los presidentes de Costa Rica y Armenia, informa Presidencia de Uruguay.

