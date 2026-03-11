Orsi se reunió con el presidente saliente de Chile Gabriel Boric y hoy asiste a la asunción de José Kast

RECIBÍ EL NEWSLETTER
El presidente Orsi está en Chile para la asunción del nuevo presidente José Kast. El martes de noche se reunió con el saliente Gabriel Boric.

El presidente Orsi se encuentra por estas horas en Santiago de Chile para la asunción, este miércoles, del presidente José Kast.

En la noche del martes Orsi se reunió con el presidente saliente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.

También mantuvo contactos con el rey de España Felipe VI y con los presidentes de Costa Rica y Armenia, informa Presidencia de Uruguay.

Orsi en el Consejo de Ministros del 13 de febrero de este año. Foto: Presidencia.
Orsi encabeza Consejo de Ministros con los temas en agenda para 2026
