plaza lavalleja

16ª edición de 'Flor de ciudad' en Paysandú convocó a productores y viveristas

La feria se extenderá hasta el domingo hasta las 23 horas en la Plaza Lavalleja. El espacio cuenta también con un patio de comidas conformado por 29 puestos, donde se ofrece una amplia oferta gastronómica.

flores

En Paysandú se realizó la 16ª edición de ‘Flor de ciudad’, un evento que cada año convoca a productores, viveristas, emprendedores, instituciones y artistas, promoviendo la naturaleza, la creatividad y el encuentro comunitario.

Esta edición reunió 66 puestos con viveristas y expositores en la Plaza Lavalleja, donde ofrecieron plantas, plantines y árboles de diversas especies, además de stands con insumos para huerta y jardinería, accesorios y artículos de decoración.

La feria se extenderá hasta el domingo hasta las 23 horas.

fiscalia alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso
Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso

El espacio cuenta también con un patio de comidas conformado por 29 puestos, donde se ofrece una amplia oferta gastronómica, incluyendo el stand de Alta Cocina de la UTEC y la incorporación de emprendedores locales que participan por primera vez, presentando nuevos productos y sabores.

