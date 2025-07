Zunino afirma que déficit de Intendencia de Montevideo se debe a muy fuerte caída de ingresos

El jerarca lo atribuyó a que la intendencia tuvo una caída muy fuerte de los ingresos, "tuvimos una caída muy fuerte en lo que tiene que ver con los ingresos de la Intendencia, algunos que tienen que ver con los mecanismos básicamente de adeudos existentes, que ya lo hemos planteado y y hoy ascienden a unos 1300 millones. Hay otras cuestiones que también afectaron negativamente que son de variables macro, por ejemplo, el tema del tipo de cambio en el ajuste de patente, hubo ahí una importante caída vinculado a eso, y algunas otros temas que no pudimos por la rigidez de gasto manejar y eso implicó, digamos tener que hacer alguna consolidación sobre finales del 24 para que efectivamente se pudiera…. si bien hay un déficit importante en el 24, siga siendo manejable”.

Por su parte la actual presidenta interina y ex intendenta Carolina Cosse también fue consultada por este tema "a mí más allá de lo que pueda estar sucediendo hoy en la Intendencia, no me queda la más mínima duda de que la Intendencia de Montevideo es una institución sólida, con mucha transparencia y estoy segura que si se hiciera un ranking ahora de solidez y transparencia, la Intendencia saldría muy bien rankeada".