El diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía reclamó al presidente Luis Lacalle Pou que no haya anunciado la derogación total del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) para los jubilados, como ha prometido en las campañas electorales, según dijo. "Lamentablemente no puedo apoyarlo y discrepo radicalmente", expresó.

En declaraciones a Subrayado, el legislador explicó que no participó de la reunión de la coalición del gobierno que encabezó Lacalle Pou en Suárez y Reyes por una disconformidad. "No fui a Suárez porque estoy disconforme con cómo se está articulando la política económica. Además porque en dos oportunidades le pedí audiencia al presidente y no me la ha dado. No me recibe", señaló.