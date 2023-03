Lacalle Pou anunció que 63.000 trabajadores dejarán de pagar IRPF y 20.000 jubilados el IASS

"Hoy han pasado más de 2 años y siete meses y lejos, por suerte, quedaron atrás los relatos de los perjuicios que generaría. Más bien redundó en beneficios para la gente", afirmó y agregó: "Ya han quedado atrás por suerte las amenazas de abuso policial, del desalojo exprés, de la privatización de la educación, del daño a las empresas públicas y podríamos seguir".

"Hoy con certidumbre le podemos decir al país todo que el camino a seguir está claro a corto, a mediano y a largo plazo", puntualizó el presidente al final del discurso.

De todos modos, aclaró que "quienes tenemos una profunda vocación humanista, quienes entendemos al individuo como el centro de toda nuestra tarea, no podemos estar ni satisfechos ni conformes mientras hayan niños viviendo en la pobreza, mientras sigan habiendo familias viviendo de manera no digna, mientras hayan uruguayos que no puedan vivir de su trabajo, mientras falte medicamento para tratar una enfermedad".

Aunque también dijo estar "con la ilusión intacta" y con "optimismo basado en la realidad y los resultados obtenidos hasta el momento".

IRPF E IASS

Entre los anuncios que se esperaban estaba la rebaja del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

"Estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos", dijo el presidente. "Todos sabemos el esfuerzo que realizan estos uruguayos para mantenerse a sí mismos y a sus familias", agregó y remarcó: "El primer paso es aumentar las deducciones con el foco principal en los trabajadores contribuyentes del IRPF de menores ingresos y con los trabajadores que tengan hijos a cargo".

"Estos cambios en la deducción del IRPF va a beneficiar al 75% de los contribuyentes, mientras el 14%, cerca de 63 mil uruguayos, aquellos de menores ingresos, van a dejar de pagar el IRPF", anunció.

"Para desandar este tributo, vamos a aumentar la jubilación mínima a partir de la cual se paga el IASS", dijo sobre el otro tributo del que se había prometido reducción. "Se propone aumentar el mínimo no imponible de 8 a 9 BPC", lo que implica que unas 20.000 personas dejen de pagarlo.

El presidente agregó que se están proponiendo medidas para profundizar beneficios a micros y medianas empresas.

"Toda la renuncia fiscal, entre personas y empresas, significan 150 millones de dólares y en lo personal estoy convencido de que además de los directamente beneficiados, que superan los 80 mil que no van a pagar, más los otros beneficiados parcialmente, se va a generar un proceso virtuoso, de mayor consumo y por ende de más dinamismo económico", indicó.

REFORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y EDUCATIVA

"Uruguay está transitando cambios y es necesario que las leyes acompañen la dinámica actual", dijo el presidente sobre la necesidad de la reforma de Seguridad Social.

Además, marcó que es "progresiva": "El proceso de transición de un régimen a otro es de 20 años, según me dicen los más veteranos la última vez fue de 9 meses".

"Es una reforma solidaria porque el 100 por ciento de los mayores de 70 años accederán a un ingreso mínimo garantizado en forma gradual", indicó y agregó que "cada peso aportado va a contar. Hoy sabemos que si no se llega a un mínimo ese dinero desaparece, se pierde".

"Hoy señoras y señores estamos fortaleciendo los cimientos de nuestro país, pensando mucho más allá que en este quinquenio, continuando políticas claras que marquen el camino del futuro de nuestro país", dijo para hablar de la transformación educativa.

OTROS PUNTOS

En términos de políticas sociales, Lacalle Pou aseguró que "se amplió la cobertura a la primera infancia y al 1º de diciembre del año pasado se atendieron 63.395 niños en 560 proyectos".

También recordó que el refuerzo económico de 415 millones de pesos que solicitó el Mides y "que irán directamente al INDA que se utilizarán en el nuevo plan de alimentación territorial".

"Yo valoro mucho las oportunidades de superación, que obviamente no todos las pueden alcanzar, pero hay que estar ahí para sugerirlas, para promocionarlas, para que estén al alcance", dijo Lacalle.

También se refirió a las políticas de Ambiente. "Se va a destinar una cifra importante en el cierre de vertederos en todo el país, cerca de 16 millones de dólares y Uruguay ha sido partícipe de la creación de un bono verde ", aseguró. Y destacó que Uruguay "llegó en conjunto" a presentar el bono verde, conciliando diferencias entre los ministerios de Economía, Ganadería y Ambiente.

Otro punto fue la inversión pública en materia de obras públicas. "Si todo sale como lo previsto, al final de este gobierno se habrá realizado la mayor inversión en la historia en rutas y puentes. Quienes recorren el país habrán visto una y otra vez la intervención en obra pública", enfatizó el presidente y sobre la inversión vial y dijo que la construcción e intervención en puentes prevista será en 227. Y destacó la inversión récord en 2022 en infraestructura vial, cercana a los 900 millones de dólares

También dijo que se trabaja en fomentar la movilidad sostenible. Y que "Uruguay está en condiciones de producir hidrógeno verde y transformarlo en un nuevo producto de exportación. Podría generar más de 30.000 puestos de trabajo y para 2040 exportar cerca de 2.100 millones de dólares".

Además, habló sobre la instalación de un laboratorio junto con la empresa Microsoft, pensado para el desarrollo de inteligencia artificial e internet de las cosas, que se va a funcionar en el LATU, y es el tercer laboratorio en el mundo que se instala afuera de los Estados Unidos.

Lacalle destacó la descentralización de servicios como Antel y luz eléctrica. Entre los puntos, se refirió a la inversión de UTE de 230 millones de dólares en 2023 para la extensión de la red eléctrica del país.

Por otra parte, destacó el máximo histórico que alcanzaron las exportaciones uruguayas, enfatizando que gran parte son del sector agroindustrial, que representa 10.000 millones de dólares de 13.500 millones totales: "Creo que ya no hay nadie en nuestro país que ponga en duda que si al agro le va bien, le va bien al país".

En materia internacional, Lacalle Pou destacó la relación con Brasil, la firma del acuerdo de Zonas Francas y el resultado de la cumbre con Lula da Silva en materia de infraestructura. Además del estudio de factibilidad para la firma de un TLC con China y la solicitud de adhesión al Tratado del Transpacífico.

"Si Brasil avanza, si llega acuerdos, Uruguay va a proponer sumarse. Y le propusimos que si ni Brasil ni Argentina ni Paraguay llegan a acuerdos y Uruguay lo hace, vamos a mirar para el costado y ofrecerle a nuestros socios del Mercosur de salir de este corset que tenemos de una de las regiones más proteccionistas que perjudican entre otras cosas al Uruguay", agregó.

