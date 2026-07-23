Yoselin comparte su día a día viviendo y trabajando en el campo: las carneadas, las jornadas de feria y lo cotidiano

Yoseline es oriunda de Las Piedras pero reside junto a su familia en la zona rural de Los Cerrillos desde hace unos 11 años.

Tiene 32 años y sin raíces tradicionales de campo, se fue apasionando por el trabajo rural y su día a día.

"Una vez al año hacemos salsa de tomate, como 100 bollones y nos dura todo un año. Hacemos durazno en almíbar, pera en almíbar. Después hacemos morrón. Cuando la fruta y la verdura está barata, aprovechamos y hacemos conservas para el año", contó. También le gusta participar de la actividad con los animales, como ir a alimentarlos o vacunarlos.

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La producción de frutas y verduras se transforma en la materia prima para salirle a los extensos días de feria con carga, venta y descarga.

"Empezás a las 4:00 de la mañana y terminás a las 6:00 de la tarde. La feria es complicada. Todo el campo es sacrificado, pero la feria también, porque los días que hace frío en invierno, ahora, te levantás temprano, con cuatro grados, y tenés que meterte mil capas de ropa para que no te pase el frío", relató.

Lo aprendido, las vivencias y el campo se transformaron en un estilo de vida, por lo que comenzó a trasladar sus días a sus redes sociales (@matesconyosi) y en poco más de dos semanas pasó de 300 a más de 8 mil seguidores.

"Uno mira las redes y siempre ve lo lindo, lo perfecto, las mejores partes de la vida de una persona, y lo editado, pero nunca ves lo real. Entonces eso fue lo que me impulsó a mostrar la realidad, lo cotidiano de acá, de esta vida", contó.

Una tradición que permanece menos que antes, pero está, son las carneadas en el interior del país; un día de trabajo pero de comunidad y hasta de celebración

Una costumbre de familia, vecinos y amigos en la campaña son las famosas carneadas. Se trata de mucho más que días de trabajo, porque es la producción para el año, las risas, los cuentos, las pruebas de sabores, las anécdotas y el recuerdo. Lo que se obtiene es para consumo propio de la familia. Se hace una vez al año, va para el freezer y tienen para alimentarse.

"Acá las carneadas se hacen así. En la familia, cuando carnea uno, vienen todos los de la familia. Al otro fin de semana, carnea otro, y van todos a aquella carnea. Es como una ayuda mutua para todos, y es una fiesta, una tradición", explicó.

Sus hijos nacieron en Los Cerrillos y la educación junto a su esposo se centra en el campo. Asisten a una escuela rural y luego, mucho menos pantallas y más de disfrutar de los espacios, los animales y hasta acompañan en la actividad.