La historia de Luciano, un uruguayo en Ghana que trabaja con el surf como terapia para niños y niñas

Luciano tiene 27 años y el surf se transformó en una forma de vida en Uruguay. En la práctica del deporte comenzó a notar los efectos positivos en las personas y por eso empezó a dar clases en Punta del Diablo, pero la historia daba para más.

“Hace un par de años fui a Perú. Ahí conocí un método de enseñar el surf que es como una terapia para niños y niñas en contextos vulnerables. Me gustó mucho esa parte de enseñar y del surf. Y después de ese viaje, en un documental por Youtube conocí a la organización que estoy ahora, que se llama Surf Ghana”, contó.

Meses después, la organización estaba en la búsqueda de un profesor y lo contactaron: se fue de Canelones a Ghana sin escalas y sin dudas.

“Me vine por primera vez el año pasado, estuve casi cinco meses, me encantó todo, y este año me dijeron de venir de vuelta y acá estoy”, añadió.

Luciano entiende y trabaja el surf como una terapia. Esto consta de rondas de charlas sobre el día de los niños, la expresión de sentimientos, la práctica del deporte y juegos.

“La idea es que a largo plazo el niño genere ese círculo que sea un espacio de confianza. Trabajamos con niños que en su casa no tienen ese lugar seguro donde expresarse”, explicó.

El sufista uruguayo contrajo malaria en dos ocasiones, una enfermedad endémica en Ghana que reporta 5 millones de casos y causa unas 11 mil muertes.

Sobre eso, la vida en Ghana y qué pasa cuando menciona a Suárez, también habló con Subrayado.