Yogurísimo celebra el orgullo de ser un producto formulado, desarrollado y producido en Uruguay

Yogurísimo renueva su conexión con los consumidores uruguayos presentando su nueva campaña creativa local en la que a través del estribillo "Uruguayo YOYO Yogurísimo" busca fortalecer la conexión emocional de la marca con los uruguayos, destacando un aspecto central de su identidad: es un producto formulado, desarrollado y producido en Uruguay por equipos uruguayos.

En sus comienzos, Yogurísimo desembarcó desde Argentina y desde allí abastecía al mercado Uruguayo, pero desde que comenzó su producción en Uruguay en 2013, se ha consolidado como líder en el segmento de valor y hoy es 100% elaborado en nuestro país. La marca está comprometida con el desarrollo sostenido de la categoría de yogures en el país, combinando innovación, tendencias de consumo e inversión en producción. Este compromiso se refleja en su continuo crecimiento y expansión del portafolio, por ejemplo, con el reciente y exitoso lanzamiento de Yogurísimo Griego, que ha tenido una excelente aceptación por parte de los consumidores y está impulsando el desarrollo del segmento.

La campaña "Uruguayo YOYO Yogurísimo" cuenta la historia de una marca orgullosa de su producción local y de su conexión con el pueblo uruguayo. "Esta campaña pone en primer plano algo que para nosotros es muy importante: Yogurísimo es un producto hecho en Uruguay, por uruguayos, para uruguayos", señaló Tábata Imbriaco, Directora Comercial & Marketing de Danone Uruguay.

"Detrás de cada producto hay trabajo local en formulación, desarrollo y producción, y también una apuesta sostenida al crecimiento de la categoría en el país. Queremos compartir esa historia y celebrar nuestra identidad uruguaya y por eso creamos esta campaña local, para compartir con los uruguayos el orgullo que nos da producirlo en el país", agregó Imbriaco.

Desde su concepción, esta campaña se nutre de insumos obtenidos en una investigación cualitativa hecha en el país, en la que se profundizó sobre la valoración del público sobre la marca Yogurísimo, destacando su calidad, confianza, cremosidad, pero al mismo tiempo, un reconocimiento positivo específico por el hecho de que se trata de un producto pensado y producido en el país.

Nicolás Rafuls, Director de Operaciones de Danone Uruguay, añadió: “Producir Yogurísimo en Uruguay es una decisión que refleja nuestra confianza en el talento de los profesionales uruguayos. Trabajamos con equipos locales en cada etapa del proceso, desde el desarrollo de la receta hasta la producción final, lo que nos permite cuidar la calidad del producto y asegurar una textura, cremosidad y consistencia que responden a lo que el consumidor espera de la marca”.

Con esta nueva comunicación, Yogurísimo reafirma su compromiso con el desarrollo industrial, la innovación, la cercanía con el consumidor y el trabajo local.