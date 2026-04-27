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EMPRESARIALES

Tienda Inglesa presenta una nueva edición del especial Parrilla y Vinos

Del 28 de abril al 3 de mayo, habrá vinos con beneficios exclusivos con tarjetas Itaú y una selección de carnes premium para disfrutar el ritual del asado.

TIENDA

Tienda Inglesa lanza una nueva edición de su especial Parrilla y Vinos, una propuesta pensada para acompañar uno de los momentos más tradicionales de los uruguayos. Durante seis días, los clientes podrán acceder a una cuidada selección de vinos y carnes con promociones especiales en sucursales, web y app.

En vinos, el especial incluye una promoción 4x3 que permite combinar distintas etiquetas dentro de una misma marca. Además, quienes abonen con tarjetas Itaú accederán a beneficios diferenciales: 5x3 con tarjetas de crédito Platinum y 6x3 con tarjetas Personal Bank, incluyendo Infinite y Black, consolidando una propuesta especialmente atractiva dentro de la categoría.

La propuesta se completa con carnes premium, donde se destaca Meat House, la marca de carnes al vacío de Tienda Inglesa, con cortes seleccionados y garantía de calidad Tienda Inglesa. El asado y otros cortes premium tendrán un 20% de descuento.

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El especial Parrilla y Vinos estará disponible hasta el domingo 3 de mayo. Para conocer más, visite tiendainglesa.com.uy

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