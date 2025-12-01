RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRO, MONTEVIDEO

Gobierno inauguró tomógrafo en el hospital del Cerro con presencia de Orsi y dirigentes de la oposición

El gobierno inauguró este lunes el tomógrafo instalado en el hospital del Cerro. Encabezó el acto el presidente Orsi, y fueron invitados dirigentes de la oposición y exjerarcas.

Cipriani-Lema-Satdjián-y-Orsi-tomógrafo-hospital-del-cerro

El presidente Orsi encabezó este lunes al mediodía el acto de inauguración del tomógrafo en el hospital del Cerro, junto a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Álvaro Danza.

Al acto fueron invitados exjerarcas del gobierno anterior y dirigentes de la oposición. El hospital del Cerro fue una de las obras que más destaca la coalición cuando gobernó entre 2020 y 2025.

Además de las autoridades actuales, están presentes el expresidente de ASSE Leonardo Cipriani, el exvicepresidente Marcelo Sosa, el exsubsecretario de Salud José Luis Satdjián y el exministro de Desarrollo Social y ahora senador Martín Lema.

auditorias en asse: cipriani dijo que esta totalmente tranquilo, y danza que de momento ninguna paso a la justicia
Seguí leyendo

Auditorías en ASSE: Cipriani dijo que está "totalmente tranquilo", y Danza que "de momento" ninguna pasó a la justicia

El gobierno cuestiona a la anterior administración de ASSE y tiene en marcha varias auditorías para determinar si se incurrió en irregularidades, por ejemplo en contratos de servicios a privados.

A su vez, la oposición ha exigido la renuncia de Danza como presidente de ASSE al mantener hasta noviembre sus empleos como médico en tres mutualistas privadas.

Por esta razón fue interpelada la ministra Lustemberg en la Cámara de Diputados. Antes de la interpelación Danza anunció que renunciaba a sus empleos privados para mantener solo su cargo público.

Continuidad de políticas en salud

En su discurso, Danza agradeció la presencia de autoridades actuales y del anterior gobierno, nombrando especialmente a los exjerarcas de ASSE Cipriani y Sosa.

También destacó la gestión de las actuales autoridades del hospital "y de las anteriores". En ese sentido Danza señaló que las políticas de salud son "una continuidad" que va de gobierno en gobierno, "en una continuidad constructiva" o "acumulación positiva, como dice el presidente Orsi".

DANZA DISCURSO CERRO

El hospital del Cerro "es una obra necesaria para el oeste de Montevideo", dijo Danza, y aseguró que su objetivo es "mejorar cada vez más sus servicios".

La ministra de Salud también agradeció la presencia de autoridades actuales y en especial de dirigentes de la oposición a los expresidentes de ASSE Cipriani y Sosa (que asumió cuando el primero renunció para hacer campaña electoral).

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO EN LA UNIÓN

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
INTENDENTE DE MONTEVIDEO

Mario Bergara dijo que la IMM evalúa estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco
Sociedad

Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Plaza matriz

Una persona sufrió un robo en Ciudad Vieja y usó el tótem nuevo: la Policía encontró a los autores

Te puede interesar

Auditorías en ASSE: Cipriani dijo que está totalmente tranquilo, y Danza que de momento ninguna pasó a la justicia video
SALUD DEL ESTADO

Auditorías en ASSE: Cipriani dijo que está "totalmente tranquilo", y Danza que "de momento" ninguna pasó a la justicia
Incendio en un hogar de INAU: Bomberos controló el fuego y tres personas fueron asistidas en el lugar
PRADO

Incendio en un hogar de INAU: Bomberos controló el fuego y tres personas fueron asistidas en el lugar
Foto: Subrayado. Zona del local bailable donde ocurrieron los disturbios.
Río branco y galicia

Hombre baleado en un baile frente a la terminal Río Branco: investigan si hubo enfrentamiento entre hinchas

Dejá tu comentario