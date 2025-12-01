Gobierno inauguró tomógrafo en el hospital del Cerro con presencia de Orsi y dirigentes de la oposición

El presidente Orsi encabezó este lunes al mediodía el acto de inauguración del tomógrafo en el hospital del Cerro , junto a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Álvaro Danza.

Al acto fueron invitados exjerarcas del gobierno anterior y dirigentes de la oposición. El hospital del Cerro fue una de las obras que más destaca la coalición cuando gobernó entre 2020 y 2025.

Además de las autoridades actuales, están presentes el expresidente de ASSE Leonardo Cipriani, el exvicepresidente Marcelo Sosa, el exsubsecretario de Salud José Luis Satdjián y el exministro de Desarrollo Social y ahora senador Martín Lema.

El gobierno cuestiona a la anterior administración de ASSE y tiene en marcha varias auditorías para determinar si se incurrió en irregularidades, por ejemplo en contratos de servicios a privados.

A su vez, la oposición ha exigido la renuncia de Danza como presidente de ASSE al mantener hasta noviembre sus empleos como médico en tres mutualistas privadas.

Por esta razón fue interpelada la ministra Lustemberg en la Cámara de Diputados. Antes de la interpelación Danza anunció que renunciaba a sus empleos privados para mantener solo su cargo público.

Continuidad de políticas en salud

En su discurso, Danza agradeció la presencia de autoridades actuales y del anterior gobierno, nombrando especialmente a los exjerarcas de ASSE Cipriani y Sosa.

También destacó la gestión de las actuales autoridades del hospital "y de las anteriores". En ese sentido Danza señaló que las políticas de salud son "una continuidad" que va de gobierno en gobierno, "en una continuidad constructiva" o "acumulación positiva, como dice el presidente Orsi".

DANZA DISCURSO CERRO

El hospital del Cerro "es una obra necesaria para el oeste de Montevideo", dijo Danza, y aseguró que su objetivo es "mejorar cada vez más sus servicios".

La ministra de Salud también agradeció la presencia de autoridades actuales y en especial de dirigentes de la oposición a los expresidentes de ASSE Cipriani y Sosa (que asumió cuando el primero renunció para hacer campaña electoral).