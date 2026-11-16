Oliver Blanco. Foto: AFP

El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, sostuvo que su país "desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi" sobre que debe haber una "hoja de ruta" que termine "en elecciones libres y transparentes".

Así Venezuela "reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos. El respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación entre nuestros países constituyen las bases para un diálogo constructivo que contribuya a la paz, la estabilidad y la integración latinoamericana. La agenda de un Presidente debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país. Venezuela continuará avanzando en sus asuntos en pleno apego a la voluntad de su pueblo", aseguró Blanco en X.

El presidente uruguayo se refirió a la situación política de Venezuela y la legitimidad del gobierno de Delcy Rodríguez, así como el reclamo de elecciones que hace María Corina Machado, líder opositora. Esto ocurrió en una ronda de preguntas durante un foro económico organizado por la compañía Solaria, en el que participó Orsi este lunes.

"Un gobierno como el de Uruguay se vincula con otros gobiernos del mundo y no somos quiénes para pedirle credenciales que se arman en base a nuestros conceptos republicanos democráticos. Tenemos relaciones con muchos países del mundo, no a todos les pedimos fe democrática, sería un error, ¿no? Eso le corresponde a los partidos. Pero sí, en nuestra región tenemos la facultad de reconocer cuándo alguien nos plantea que un régimen funciona de forma democrática y cuándo no, y nosotros opinar. Eso no quiere decir que rompamos relaciones, pero las cosas por su nombre. En mi campaña electoral y desde antes (dije que) Venezuela no funcionaba como una democracia”, sostuvo. Venezuela desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos.



El respeto mutuo, la igualdad soberana… — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 16, 2026

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