Yamandú Orsi visitó el centro de rehabilitación de adicciones Bethania, en Canelones

El presidente Yamandú Orsi tiene cuatro actividades públicas este lunes, desde la mañana hasta la tarde noche.

A la hora 10 visitó el centro de rehabilitación de adicciones Bethania, en Canelones, y al mediodía asiste a la celebración de los 114 años del liceo Tomás Berreta, en la capital canaria.

De tarde recibe al presidente de Asturias Adrián Borbón, y por la noche, a las 19:30, participará de un homenaje a Zelmar Michelini en la Huella de Seregni, sede del Frente Amplio.

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Comunidad terapéutica Bethania

El centro de rehabilitación Bethania atiende a personas con adicciones en un tratamiento que dura nueve meses, explicó uno de sus referentes Marcelo Martínez.

Los primeros tres meses “son de aislamiento”, contó en rueda de prensa durante la visita de Orsi.

La llamada “comunidad terapéutica” recibe personas de distintos grupos de narcóticos y alcohólicos anónimos.

“Aquí se trabaja la parte espiritual, no religiosa”, dijo Martínez, y contó que llegan “muchos en situación de calle”.

Sobre la visita de Orsi, comentó: “El presidente tiene un acompañamiento con Bethania y vino a tener una charla con el director de la comunidad”.