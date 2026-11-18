El presidente Yamandú Orsi hablará ante empresarios de distintas parte del mundo el 2 de diciembre en Punta del Este, en el marco de la Cumbre del Mercosur.

El canciller Mario Lubetkin dijo que se trata de la primera gran reunión de empresarios del Mercosur y de la Unión Europea, "algo que nunca había pasado antes", comentó.

Y agregó: "Ha habido en esta fase preparatoria una acción extraordinaria de los bancos de desarrollo y al día de hoy tenemos casi 700 empresarios inscriptos para venir (...) más del 20% va a venir de Europa. Estamos hablando de números muy importantes".

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El canciller dijo que es una vidriera extraordinaria para Uruguay y que unos cuantos de esos empresarios están solicitando a Uruguay XXI.

En lo que respecta a la Cumbre del Mercosur, que se desarrollará el 3 y 4 de diciembre en Montevideo, estarán presentes los presidentes de Brasil Lula da Silva y de Argentina Javier Milei.

El canciller dijo que pese a las diferencias no hay una crisis del Mercosur y destacó que es la primera cumbre a la que viene la Unión Europea y los países del EFTA.