Yamandú Orsi visitó las casas dañadas por el temporal en Salto: "Un milagro cómo no fue peor en el tema vidas"

El presidente Yamandú Orsi recorrió este sábado de mañana la zona de Salto más afectada por el fuerte temporal del sábado en la madrugada, que dejó decenas de casas dañadas, con voladura de techos, árboles y columnas del tendido eléctrico caídas.

Acompañado del intendente Carlos Albisu, el mandatario visitó varias de las casas dañadas y conversó con las familias que comenzaron a recibir asistencia de la Intendencia con chapas para recomponer de forma provisoria los techos arrancados por el viento, que llegó a rachas de 129 km/h.

"Un milagro cómo no fue peor en el tema vidas", dijo Orsi en rueda de prensa, y aseguró que "la colaboración es entre la Intendencia, el gobierno nacional y la UTE".

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Consultado acerca de si habrá una declaración de emergencia para el área productiva afectada por el temporal, Orsi dijo que se resolverá en las próximas horas, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en coordinación con la Dirección de la Granja.

Orsi se reunió luego con el comité de emergencia departamental para evaluar la situación y coordinar la asistencia a corto y mediano plazo.

Mirá el informe del corresponsal Hugo Lemos.

El presidente Yamandú Orsi recorrió esta mañana la zona afectada por el temporal en Salto. El sábado hubo una mujer fallecida y cuantiosos daños. "Un milagro cómo no fue peor en el tema vidas", expresó el mandatario. Informa Hugo Lemos desde el lugar. https://t.co/s1Ifv76qkn pic.twitter.com/3AXW4kMIDG — Subrayado (@Subrayado) July 20, 2026

Sin luz

UTE informó este lunes al mediodía que "durante el fin de semana se logró reponer más del 90 % de los servicios afectados por el temporal en todo el país. Se recuperaron 44.100 servicios, con el trabajo de 800 personas en las zonas afectadas. Restan reponer 5.900 servicios interrumpidos por los eventos climáticos, de los cuales 3.280 corresponden al departamento de Salto".