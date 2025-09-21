Yamandú Orsi viajó a Nueva York con una delegación de cuatro ministros para la Asamblea de la ONU

El presidente Yamandú Orsi viajó a Nueva York acompañado de cuatro ministros para participar de la asamblea de Naciones Unidas ( ONU ).

El traspaso de mando se realizó esta tarde, sobre la hora 18, en la Base Aérea Nº1 antes de que el presidente partiera rumbo a Estados Unidos. Hasta el próximo sábado 27, Carolina Cosse ejerce como presidenta en el país.

A Orsi lo acompaña una delegación de cuatro ministros. Mario Lubetkin de Relaciones Exteriores, Gabriel Oddone de Economía, Cristina Lustemberg de Salud Pública y Edgardo Ortuño de Ambiente.

Seguí leyendo Audio Besozzi: "Soy inocente, (...) el presidente me preguntó cómo estaba, cómo era la situación"

Orsi será recibido por el secretario general de la ONU, António Guterres. Luego participará de una cena del Consejo de las Américas junto a Lustemberg.

El discurso oficial del presidente ante la Asamblea General está previsto para el martes a las 13:45 de Uruguay.

Luego del evento, sobre la hora 18, el presidente mantendrá un encuentro bilateral con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

La agenda del mandatario proseguirá el miércoles 24, con una intervención en la mesa redonda de alto nivel “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo”, de la que también participarán los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, de España, Pedro Sánchez y de Colombia, Gustavo Petro.

Por otra parte, Orsi encabezará un homenaje al ex presidente José Mujica, impulsado por el grupo Democracia Siempre.

Del homenaje participan los mandatarios de España, Chile, Brasil, Colombia y la exvicepresidenta Lucía Topolansky por videoconferencia.

Además, Orsi mantendrá varios encuentros bilaterales, entre los que se destaca una entrevista con el presidente de la Fifa Gianni Infantino.

Por su parte, Lustemberg asistirá a una reunión de alto nivel sobre género, una conferencia sobre políticas fiscales del sector salud y de un evento en Unicef en el que se trata la temática de salud mental.

En tanto, Ortuño asistirá a una cumbre del clima en Naciones Unidas y un encuentro preparatorio de la Copa-30 en Brasil.