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RUMBO A ESTADOS UNIDOS

Yamandú Orsi viajó este jueves a Nueva York; el domingo comienza la agenda en el marco de la Asamblea de la ONU

El presidente también mantendrá reuniones con otros líderes de países de la región, así como con empresarios que invierten en Uruguay.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, viajó este jueves a las 9:00 de la mañana hacia Nueva York, tras hacer traspaso de mando con la vicepresidenta Carolina Cosse en la base aérea.

El domingo comienza la agenda oficial del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Nacionales Unidas (ONU) y el mandatario estará en Estados Unidos hasta el sábado 26 de setiembre. Orsi expone ante la Asamblea de la ONU el jueves 24 de setiembre.

A nivel de reuniones con otros mandatarios, se encontrará con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Bolivia, Rodrigo Paz, en Urupabol. También con el presidente de Chile, José Antonio Kast, por la alianza "para el combate al crimen organizado".

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Además, Orsi se va a reunir con un grupo de empresarios que invierten en Uruguay y otros del sector de la inteligencia artificial (IA), informó la Cancillería.

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