Un recluso fugado de la cárcel de Piedra de los Indios fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de un hombre ocurrido el 28 de junio en la ciudad de Colonia.
Un recluso fugado de la cárcel de Colonia fue condenado a 12 años de prisión por un homicidio del 28 de junio
El agresor fue a buscar a la víctima que llegaba a Colonia desde Montevideo, la llevó en moto hasta el Parque Ferrando donde la mató de varios disparos. Otras tres personas fueron condenadas y una imputada.
La investigación determinó que el preso fugó de la Unidad 14 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Colonia el mismo 28 de junio durante las visitas, y de ahí fue trasladado en un vehículo hasta las inmediaciones de una vivienda.
El mismo día, la víctima llegó a Colonia desde Montevideo, y el condenado la pasó a buscar en una moto y ambos fueron hasta el Parque Ferrando. Minutos después de ingresar, se escucharon disparos de arma de fuego y las cámaras captaron al conductor de la moto saliendo solo del lugar. El hombre fue encontrado muerto dos días después.
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Tras el crimen, el homicida se fue hasta una vivienda donde dejó el celular de la víctima, la moto y el casco, y con la colaboración de dos personas permaneció prófugo. El 30 de junio fue localizado en esa casa, pero cuando iba a ser detenido, saltó los muros y copó el inmueble lindero, donde permaneció durante varias horas contra la voluntad de la dueña y simuló una situación de toma de rehenes con una adolescente. Sobre la medianoche, un grupo especializado ingresó a la casa y lo detuvo.
El arma utilizada en el homicidio fue incautada durante uno de los allanamientos realizados en el marco de la Operación Vórtice.
Además, fueron detenidas y condenadas otras tres personas. El recluso fue condenado a 12 años de cárcel por autoevasión, homicidio, porte de arma en lugares públicos y porte de arma modificada, porte de arma por reincidente, violación de domicilio y simulación de delito.
Las otras tres personas condenadas fueron por los delitos de receptación, encubrimiento, tráfico interno de armas y municiones en la modalidad de depósito, y suministro de sustancias estupefacientes a penas de uno a tres años de cárcel.
En tanto, otra persona fue imputada por un delito de concurso de particular en la autoevasión y se dispuso prisión preventiva por 90 días.
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