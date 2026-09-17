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CUATRO CONDENADOS Y UN IMPUTADO

Un recluso fugado de la cárcel de Colonia fue condenado a 12 años de prisión por un homicidio del 28 de junio

El agresor fue a buscar a la víctima que llegaba a Colonia desde Montevideo, la llevó en moto hasta el Parque Ferrando donde la mató de varios disparos. Otras tres personas fueron condenadas y una imputada.

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Un recluso fugado de la cárcel de Piedra de los Indios fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de un hombre ocurrido el 28 de junio en la ciudad de Colonia.

La investigación determinó que el preso fugó de la Unidad 14 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Colonia el mismo 28 de junio durante las visitas, y de ahí fue trasladado en un vehículo hasta las inmediaciones de una vivienda.

El mismo día, la víctima llegó a Colonia desde Montevideo, y el condenado la pasó a buscar en una moto y ambos fueron hasta el Parque Ferrando. Minutos después de ingresar, se escucharon disparos de arma de fuego y las cámaras captaron al conductor de la moto saliendo solo del lugar. El hombre fue encontrado muerto dos días después.

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Tras el crimen, el homicida se fue hasta una vivienda donde dejó el celular de la víctima, la moto y el casco, y con la colaboración de dos personas permaneció prófugo. El 30 de junio fue localizado en esa casa, pero cuando iba a ser detenido, saltó los muros y copó el inmueble lindero, donde permaneció durante varias horas contra la voluntad de la dueña y simuló una situación de toma de rehenes con una adolescente. Sobre la medianoche, un grupo especializado ingresó a la casa y lo detuvo.

El arma utilizada en el homicidio fue incautada durante uno de los allanamientos realizados en el marco de la Operación Vórtice.

Además, fueron detenidas y condenadas otras tres personas. El recluso fue condenado a 12 años de cárcel por autoevasión, homicidio, porte de arma en lugares públicos y porte de arma modificada, porte de arma por reincidente, violación de domicilio y simulación de delito.

Las otras tres personas condenadas fueron por los delitos de receptación, encubrimiento, tráfico interno de armas y municiones en la modalidad de depósito, y suministro de sustancias estupefacientes a penas de uno a tres años de cárcel.

En tanto, otra persona fue imputada por un delito de concurso de particular en la autoevasión y se dispuso prisión preventiva por 90 días.

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