Una mujer murió al ser impactada en su auto por otro vehículo en el cruce de rutas 11 y 85, en el departamento de Canelones.
Choque entre dos autos en rutas de Canelones terminó con una mujer muerta en el lugar
El siniestro ocurrió sobre las 13:15 horas de este miércoles, en el cruce de las rutas 11 y 85.
El choque ocurrió sobre las 13:15 horas de este miércoles.
El vehículo que circulaba por ruta 11, conducido por un hombre de 40 años, impactó al que era conducido por la mujer de 69 años, que intentaba cruzar por la ruta 86.
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La víctima fatal quedó atrapada dentro del vehículo.
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