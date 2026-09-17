Sin cambios, Comisión del Senado vota el viernes la Rendición de Cuentas y la semana que viene en el Plenario

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado recibió la última delegación en el marco de la Rendición de Cuentas. El equipo económico concurrió para analizar su inciso.

Este jueves, no hay actividad y se marcó la mañana del viernes para votar en comisión el proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados.

La oposición cuestionó el tratamiento del proyecto porque se utilizó la mitad del plazo reglamentario y porque el Frente Amplio, que tiene mayorías en la cámara, no quiere introducir aditivos ni sustitutivos.

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El proyecto se votará sin cambios con respecto a lo que salió de Diputados, evitando pasar por tercera cámara.

El senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, indicó tras haber culminado el tratamiento de todo el articulado la conformidad de la bancada oficialista. Los legisladores frenteamplistas pretenden cambios pero no modificarán el articulado. En cambio, buscarán con proyectos de ley con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tratar temas como el financiamiento del Instituto Nacional de la Leche (INALE), en la Agencia de Bienes del Estado en lo educativo, social, vivienda y sanitario, y el refuerzo de rubros para becas de la Universidad Tecnológica (UTEC).

Está previsto que el próximo lunes ingrese en el plenario. La intención inicial es que el miércoles culmine la votación.