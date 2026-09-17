Estafadores se hicieron pasar por funcionarios de Antel y le robaron más de 1 millón de pesos a una mujer

Tres personas denunciaron que fueron contactadas por delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios de Antel y, llamada mediante, lograron llevarse más de 1 millón de pesos de una de las víctimas.

Los hechos denunciados ocurrieron en Lavalleja y de acuerdo a la Jefatura de Policía “quien llama lo hace en nombre de ANTEL con una foto de perfil oficial, pretendiendo que la persona crea que le han adquirido productos en su nombre o créditos y que si ella había autorizado a obrar en su nombre, y que para evitar que siguieran haciéndolo debería gestionarlo en persona para llegar al tope crediticio”.

Así, una de las víctimas fue engañada. En su caso, le dijeron que “le habían hackeado el celular y al dejarlo nuevamente operativo, este detectó que un sujeto estaba gestionando créditos en nombre de ella y que un fiscal estaba por emitir la orden de detención. A su vez le recomendó que podía evitar que siguiera con las gestiones si era ella en persona quien los solicitaba para llegar al máximo crediticio”.

Con este discurso, los delincuentes lograron que la mujer les entregara dinero que tenía en su casa y además el que había retirado en instituciones financieras, llevándose más de 1 millón de pesos.

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